Inbrekers proberen raam in te slaan Kristien Bollen

13 december 2018

12u52 0

In een woning op de Steenweg Diest in Scherpenheuvel-Zichem stelde men gisterenochtend rond 9 uur een poging tot inbraak vast. Er werd getracht een venster van een schuifraam aan de achterzijde van de woning in te slaan, maar de daders slaagden niet in hun opzet.