Inbrekers op pad 27 april 2018

De eigenaar van een chalet in de Ernest Claesstraat stelde woensdagvoormiddag rond 11 uur vast dat er ingebroken was. De berging werd opengebroken en er werd allerlei materiaal en een aanhangwagen gestolen. 's Middags rond 12.30 uur stelde men vast dat er ingebroken was in de voetbalkantine in de Houwaartstraat in Scherpenheuvel. Er werd een computer en een muziekinstallatie gestolen. Omstreeks 13 uur stelde men in het aangrenzende duivenlokaal vast dat er geprobeerd was om de zijdeur open te breken. Daar raakte men evenwel niet binnen. (KBG)