Inbraken zonder gekende buit 29 augustus 2018

Een bewoner van een woning in de Voetweg te Scherpenheuvel-Zichem stelde maandagmiddag vast dat er ingebroken was. De bewoner was slechts enkele uren weg geweest van huis. De woning werd via een achtervenster betreden en volledig doorzocht. Wat er precies gestolen werd, is nog niet gekend.





's Avonds rond 18 uur stelde de bewoner van een huis op de Oude Tiensebaan te Scherpenheuvel-Zichem vast dat er ingebroken was. Er werd braak gepleegd aan de schuifdeuren van de veranda en de woonst werd doorzocht.





Ook hier is de precieze buitnog niet gekend. (KBG)