Inbraakpoging Kristien Bollen

09 januari 2019

18u30 0

Een bewoner van de Molenvijver in Scherpenheuvel‑Zichem stelde rond 14 uur vast dat er was gepoogd in te breken door het slot van de deur te breken, maar men was er niet in geslaagd deze te openen. De feiten hebben zich vermoedelijk afgespeeld tijdens de voorbije nacht.