Inbraakpoging 13 juni 2018

02u54 0

In een woning op de Steenweg Diest in Scherpenheuvel-Zichem kwam men maandagnamiddag rond 14 uur tot de vaststelling dat er getracht werd in te breken. De daders pleegden braak aan de achterdeur maar slaagden er niet in om de woning te betreden. (KBG)