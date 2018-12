Inbraakpoging Kristien Bollen

07 december 2018

15u04 0

Een bewoner van een huis op de Hoeve te Scherpenheuvel-Zichem stelde gisterochtend rond 8.30 uur vast dat men had getracht om in te breken. De daders hadden een rolluik van zijn werkplaats geforceerd, maar zijn er niet in geslaagd om de werkplaats te betreden.