Inbraakpoging 20 januari 2018

In een warenhuis te Testelt bij Scherpenheuvel-Zichem werd gisterochtend rond 8 uur een poging tot inbraak gemeld. De daders kropen in de loop van de nacht over de omheining en kwamen met behulp van een ladder op het dak van het warenhuis. Daar werd een deel van de dakbedekking stukgesneden. Verdere pogingen om de handelszaak binnen te geraken werden echter gestaakt. (KBG)