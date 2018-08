Inbraakpoging in tuinhuis 08 augustus 2018

In de Vossekotstraat in scherpenheuvel-Zichem stelde bewoners van een huis maandag rond de middag vast dat er getracht werd in te breken in een tuinhuis aan de achterzijde van de woning. De daders knipten de omheiningsdraad door om in de tuin te komen. De daders slaagden niet in hun opzet. In een naburige hangar werd er wel binnengedrongen en werd alles doorzocht. Het is niet duidelijk of er iets ontvreemd werd. (KBG)