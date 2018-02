Inbraakpoging in clublokaal 21 februari 2018

In de Duivenclub gelegen in de Houwaartstraat te Scherpenheuvel-Zichem stelde men maandagavond rond 19 uur vast dat dieven gepoogd hadden van in te breken. Er werden braaksporen op de achterdeur aangetroffen, maar men slaagde er niet in het clublokaal te betreden. (KBG)