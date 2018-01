Inbraakpoging en inbraak zonder buit 02u56 0

Een bewoner van een huis in de Henri Adriaensstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde maandagochtend rond 8 uur vast dat er gepoogd werd in te breken langs de achterdeur, maar de dader(s) raakte niet binnen.





Omstreeks 20.30 uur die avond kreeg een bewoner van de Tiensestraat via de alarmcentrale de melding van een inbraak in zijn woning. De bewoner ging ter plaatse en stelde vast dat er achteraan de woning een schuifraam opengebroken werd.





Vermoedelijk zijn de daders door het luide alarm dadelijk vertrokken. Op het eerste zicht werd er niets ontvreemd. (KBG)