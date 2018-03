Inbraak zonder buit 14 maart 2018

Een bewoner van een huis in de Vossekotstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde maandagnamiddag rond 14 uur vast dat er werd ingebroken in de woning. De dieven pleegden braak op de achterdeur en doorzochten de woning. Op het eerste gezicht werd niets meegenomen. (KBG)