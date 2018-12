Inbraak zonder buit Kristien Bollen

03 december 2018

Een bewoner van de Peggerstraat in Scherpenheuvel-Zichem stelde vrijdag omstreeks 11 uur vast dat er ingebroken was in de woonst. Via een raam aan de achterzijde werd de woning betreden en volledig doorzocht. Op het eerste zicht werd er niets ontvreemd.