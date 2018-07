Inbraak zonder buit 16 juli 2018

Een bewoner van een huis gelegen in de Ballaarstraat te Scherpenheuvel-Zichem stelde donderdagochtend rond 9.30 uur vast dat er ingebroken was. De daders braken een schuifraam aan de achterzijde open en sloegen een raam aan de zijkant van de woning in. De dieven doorzochten de woonst. Er werd niets gestolen. (KBG)