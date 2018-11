Inbraak woning en handelszaak Kristien Bollen

26 november 2018

Een bewoner van de Kapitein Modest Cuypersstraat te Scherpenheuvel-Zichem stelde zaterdagnacht rond 1 uur vast dat er ingebroken was in de woning en in de handelszaak. De inbrekers forceerden een raam en doorzochten de ganse woning. Het juiste nadeel is nog niet gekend.