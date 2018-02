Inbraak in chalet 09 februari 2018

De eigenaar van een chalet in de Egelstraat in Scherpenheuvel-Zichem heeft woensdagvoormiddag om 10 uur vastgesteld dat er ingebroken was. De feiten speelden zich vermoedelijk het voorbije weekend af. Er werd werkmateriaal, waaronder een schroefmachine en een betonschaar gestolen. (KBG)