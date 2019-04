In Huis Angelus kan je pralines kopen... en vanaf 1 mei ook je keuken of badkamer Interieurarchitect opent tweede chocoladewinkel van Crevin in België Tom Van de Weyer

02 april 2019

18u41 0 Scherpenheuvel-Zichem In Huis Angelus vind je een nieuwe pralinewinkel en vanaf 1 mei kan je er ook je keuken of badkamer laten ontwerpen. Zaakvoerder Donald Van Mellaert (50) uit Kaggevinne tekent zijn interieurs nog met de hand uit. “Ik zocht bijkomend een artisanaal product dat ik hier kan verkopen en vond het bij Crevin in Brugge.”

“Ik werkte 28 jaar als agent voor verschillende interieurwinkels. De klanten bestelden hun kamer op maat, ik ontwierp ze en liet ze bouwen in een fabriek in Polen. Dit werk zet ik verder, maar niet langer als tussenpersoon van de winkels. Voortaan kunnen de klanten rechtstreeks bij mij hun interieur kopen. Ik ontvang hen hier in Huis Angelus.”

Angelus op het Albertusplein is één van de bekendste huizen rond de basiliek. De gevel is sinds 1901 onveranderd gebleven, al is het pand niet beschermd. Jarenlang was er het gelijknamige restaurant en afgelopen zomer hield een Leuvens echtpaar er een pop-upijsbar open.

Ontwerpen teken ik nog met de hand

“Hier op de markt zit ik tussen de tearooms, de kraampjes en souvenirwinkels. Dit lijkt geen plek om een interieurzaak te beginnen”, zegt Van Mellaert. “Toch had ik mijn oog specifiek op Angelus laten vallen. Het heeft een ziel en de Art-decosfeer die ik zocht. Mijn ontwerpen teken ik nog met de hand uit. In die gedachte zocht ik een handgemaakt product dat ik hier vooraan in de boetiek kan aanbieden.”

“Tijdens een bezoek aan Brugge wandelde ik langs Confiserie Crevin, een zaak met artisanaal gemaakte koekjes en pralines. Dit was het product dat ik zocht. Ik raakte aan de praat met uitbater Karine Pickavet. We kwamen overeen dat ik haar merk hier in Scherpenheuvel ga verkopen. Het is de tweede winkel van Crevin in België.”

Plaatselijke mogelijkheden

“We spelen in op de plaatselijke mogelijkheden. Crevin heeft pralines gemaakt in de vorm van Mariabeeldjes. Je kan ook een Mariaportret in chocolade kopen en binnenkort komt er naast de paaseieren en paashazen ook een chocoladen basiliek. Voorts hebben we macarons, koekjes en spekken. We hebben ook suikervrije en lactosevrije chocolade. Samen met Erwin, de enig overgebleven ambachtelijke bakker in Scherpenheuvel, ben ik een ganache aan het maken met pepernotensmaak.”

Maar Angelus is dus niet uitsluitend een winkel voor zoetekauwen. “Mijn klanten kunnen hier de sfeer proeven van hun toekomstige keuken of badkamer en kijken naar de materialen waarmee ik werk. Ze zijn in landelijke stijl met massief hout. Je kan bij mij ook terecht voor advies over verbouwingen. Op 1 mei, bij de start van het bedevaartseizoen, open ik achter de winkel een kleine inkijkzaal. Op het terras kan je een ijsje eten.”

Huis Angelus is open van woensdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur.

Info op www.huisangelus.be