Housing café helpt vluchtelingen aan woning 07 juni 2018

02u52 0 Scherpenheuvel-Zichem Het 'Housing café' is geopend In Den Tember, het voormalig postkantoor. "We ontvangen hier erkende vluchtelingen en helpen hen zoeken naar een huis", zegt verantwoordelijke Michel Toremans.

De vluchtelingen komen uit de lokale opvanginitiatieven van gemeenten in het Hageland. "Na hun erkenning krijgen ze twee maanden de tijd om een eigen onderkomen te vinden op de privémarkt", vertelt Toremans. "Maar in veel gevallen lukt dat niet. Deze mensen worden dan naar ons doorverwezen door de OCMW's van Diest en Scherpenheuvel. Met een kennismakingsgesprek bepalen we waar ze kunnen wonen. Samen zoeken we naar huizen, studio's en appartementen op de immomarkt. Ik leg het contact met de verhuurders. Eenmaal een huurcontract afgesloten is, blijf ik onze cliënten verder opvolgen."





Voorlopig werkt Toremans alleen en alleen op afspraak. "Momenteel behandel ik tien dossiers. Drie mensen hebben al afspraken met verhuurders voor een contract. Vrijwilligers zijn welkom om het onthaal mee te verzorgen in het Housing café. Dan kunnen we elke week een vaste openingsdag houden en ook mensen in groep ontvangen."





Caritas heeft al housing cafés in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik. Het kantoor in Zichem is het eerste in Vlaams-Brabant.





(VDWT)