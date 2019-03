Honderd nieuwe inwoners tijdens onthaaldag Geert Mertens

17 maart 2019

Honderd nieuwe inwoners kregen zondag een snelcursus Scherpenheuvel-Zichem tijdens de onthaaldag voor nieuwe inwoners. Nog steeds stijgt het aantal inwoners fenomenaal. Het voorbije half jaar kwamen er 270 gezinshoofden bij, waarvan velen natuurlijk met meer dan één persoon zijn.

Het aantal inwoners van Scherpenheuvel-Zichem is de voorbije jaren explosief gegroeid. “Begin 1978, bij de start van de fusie, waren we met 20.600 inwoners”, weet burgemeester Manu Claes (CD&V). In 2007 werd inwoner 22.222 in de bloemen gezet. “Ondertussen is het aantal opgelopen tot 23.133. We zetten deze positieve trend samen verder.”

De nieuwe inwoners zijn afkomstig uit zowat alle windstreken. “Het groene karakter of de relatief goedkope bouwgrond, doet veel mensen beslissen om voor onze stad te kiezen.”

De inwoners kregen een draagtas met het fotoboek ‘De tijd verbeeld’. Daarnaast kregen de inwoners ook een cultuurcheque voor gemeenschapscentrum Den Egger en een keukencompostbakje. Daarnaast werden ze ook getrakteerd op een ontbijtbuffet.