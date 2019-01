Holy Frit zet kwaliteit van Frituur Alice verder Tom Van de Weyer

30 januari 2019

18u59 0 Scherpenheuvel-Zichem ‘Holy Frit’, een andere frituur in Scherpenheuvel! Alice Smits en haar man John leggen na 38 jaar de schuimspaan neer. Ze vertrouwen hun zaak toe aan het jonge paar Chabeli Allaerd en Laurens Kindermans. “Ik werkte al vier jaar met plezier bij Alice. Toen ze haar pensioen aankondigde, was dit onze kans om een eigen frituur te beginnen”, zegt Chabeli.

“De zaak is in goede handen bij Chabeli. Ik kan met een gerust hart op reis vertrekken”, zegt Alice. “Onze nieuwe mobilhome staat al twee jaar te wachten. Af en toe kom ik nog wel eens langs om een handje toe te steken.”

Holy Frit zet de kwaliteit verder, met dezelfde frieten in 100% plantaardig vet en de gekende bijgerechten. “Nieuw in ons aanbod snacks zijn de Holy Burger, De Holy Wrap en de Holy Chicken.” De frituur in de Basilieklaan 102 is open op woensdag en donderdag van 17 tot 21 uur en van vrijdag tot en met zondag van 17 tot 21.30 uur.