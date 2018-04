Herseltsebaan blijft wachten op zebrapad 11 april 2018

02u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Ondanks een leuke actie van basisschool De Vlindertuin in oktober van vorig jaar, is er op de Herseltsebaan nog altijd geen zebrapad te zien. Burgemeester Manu Claes (CD&V) zal nu nogmaals aankloppen bij minister Ben Weyts.

De leerlingen van De Vlindertuin hadden in oktober nog betoogd voor een veilige oversteekplaats aan de parking van Het Moment. Dat deden ze verkleed als zebra. Ook burgemeester Claes tekende present om de leerlingen te steunen. "Ik ben er gerust in dat het Agentschap Wegen en Verkeer de vraag om een zebrapad zal inwilligen", zei hij toen. "Dit is immers een druk knooppunt. Hier komen bezoekers van belevingscentrum Het Moment, maar ook wandelaars en fietsers die de oversteek maken naar de Merodebossen. En natuurlijk de leerlingen van De Vlindertuin en hun ouders. Wij pleiten ook voor verkeersremmers en een uitbreiding van de bebouwde kom tot aan het kerkhof."





Metingen

Een half jaar later is er evenwel nog niets gebeurd op de gewestweg. "Er zijn wel metingen van het verkeer geweest, maar dat gebeurde 's morgens vroeg en op een weekdag", zegt Claes. "Het AWV zou beter eens komen kijken op een woensdagnamiddag of tijdens de drukke weekends die er nu aankomen. We zouden hier graag een verkeersopstelling krijgen zoals die op de Turnhoutsebaan in Tessenderlo, drie kilometer verderop. Daar is overigens geen school of drukke parking in de buurt."





De verkeersdienst van de gemeente heeft het AWV gevraagd om in de komende weekends metingen te doen op de Herseltsebaan. (VDWT)