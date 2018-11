Heren van Zichem geven kerstconcert Tom Van de Weyer

26 november 2018

De Koninklijke Harmonie ‘De Heren van Zichem’ presenteert haar 23ste kerstconcert op zaterdag 22 december om 19 uur in GC Den Egger. Kaarten in voorverkoop kosten 8 euro, aan de kassa 10 euro. Ze zijn verkrijgbaar via info@herenvanzichem.be, 0475 41 92 02 of in het lokaal ‘Heren van Zichem’ op de Markt 39, 013 77 10 56.