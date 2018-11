Heemkundigen schrijven impact van WOI op Schoonderbuken neer Tom Van de Weyer

05 november 2018

17u32 0 Scherpenheuvel-Zichem ‘Schoonderbuken, terugblik op het einde van WOI’. Dat is de titel van de jongste publicatie van David Swinnen en Eddy Exelmans van Heemkring Averbode.

In het boek beschrijven de auteurs de impact van de Eerste Wereldoorlog op Schoonderbuken. “In 2014 organiseerden we een tentoonstelling rond de gesneuvelden uit het dorp”, klinkt het. “Maar tijdens dit laatste herdenkingsjaar vroegen inwoners ons of we de gevolgen van de oorlog konden belichten.”

“In het stadsarchief vonden we heel wat documentatie over de opeisingen van het Duitse leger in Schoonderbuken”, vervolgt het duo. “Zo namen ze vee en graan in beslag. De winkels en herbergen werden leeggeplunderd. Wij geven nu een beeld van de schade en de verordeningen waar het dorp onder te lijden had. Aan de hand van documenten en brieven schetsten we het portret van zes jonge mannen die sneuvelden aan het front. Ook werden 26 inwoners naar Duitsland gebracht voor dwangarbeid. Gelukkig overleefden zij het allemaal.”

Het boek wordt op vrijdag 16 november voorgesteld in café Oud Schunnebroek, Houwaartstraat 363, om 20 uur. De toegang is gratis. Swinnen zal er twee oorlogsbrieven voorlezen die zijn overgrootvader aan het front schreef naar zijn vrouw. Het boek zal die avond ook te koop zijn voor 11 euro.