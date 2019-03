Hangar 14 geeft workshop grafische technieken Tom Van de Weyer

26 maart 2019

Het kunstatelier Hangar 14 in Schoonderbuken neemt deel aan Drukdrukdruk, een inspirerend grafiekfestival met workshops, artist talks en expo’s. Op zondag 5 mei toont grafisch kunstenaar Luc Van Loock lino druktechnieken op papier en t-shirt, zonder gebruik van de drukpers. Deze workshop loopt van 14 tot 18 uur en kost 20 euro. Het maximum aantal deelnemers is tien. De minimumleeftijd om deel te nemen is 16 jaar. Inschrijven voor de workshop kan via de site (klik door naar agenda): www.hangar14.be. Het atelier is vrij toegankelijk, in de Poelbergstraat 14 Schoonderbuken. Meer info over de andere activiteiten in België vind je op www.drukdrukdruk.org