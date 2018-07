Halve Maan verwacht topweekend MOGELIJK WORDT MAXIMUMCAPACITEIT VAN 6.000 BEZOEKERS BEREIKT GEERT MERTENS & VANESSA DEKEYZER

28 juli 2018

02u24 0 Scherpenheuvel-Zichem Water en ijsjes. Die zorgen voor afkoeling tijdens de hittegolf waarmee we geconfronteerd worden. Op dit moment werd de kaap van de 6.000 bezoekers in het provinciaal recreatiedomein Halve Maan in Diest nog niet bereikt. Daar komt mogelijk dit weekend verandering in.

"Op dit moment hebben we nog niemand de toegang moeten weigeren", zegt zwembadcoördinator Benjamin Hoyois van het provinciedomein. "Donderdag was de voorlopige topdag. We haalden net geen 6.000 bezoekers. Woensdag en donderdag was het een beetje minder, ondanks de hoge temperaturen. Toen telden we respectievelijk 3.500 en 4.000 bezoekers. De grens van 6.000 bezoekers is nodig om het voor iedereen aangenaam te houden."





Voor sommige mensen is het te warm, ook om aan het zwembad te gaan liggen. "Er is de voorbije week één incident geweest: iemand was tegen valavond oververhit geraakt", voegt hij eraan toe.





Daarnaast verliep alles naar wens. Ook waren er geen incidenten met jonge bezoekers, zoals de voorbije jaren wel eens het geval was. "Daar zijn we erg blij om", gaat hij verder. "Natuurlijk zetten we veel in op bewaking. Er lopen altijd veiligheidsagenten rond." Bovendien is er ook een uitgebreid cameranetwerk waarop alles gemonitord wordt. "We verwachten wel dat dit weekend een topweekend wordt!"





IJsjes eten we thuis

In tegenstelling tot wat je zou verwachten, is het niet aanschuiven aan de ijskarretjes van de lekdreef in Averbode. "We klagen niet, maar overdag is het op andere momenten van de zomer soms drukker", zegt Philip Gijbels van het IJsroosje. "We moeten zeker geen extra ijs aanhalen. 's Avonds is het wel wat drukker. Eigenlijk is het overdag veel te warm om buiten te komen. Het fietstoerisme is helemaal stilgevallen."





De mensen eten meer ijsjes thuis. "We merken wel dat er meer dozen verpakt ijs verkocht worden in de winkel aan de Westelsebaan", voegt hij eraan toe. "Mogelijk is het in de ijssalons wel drukker maar aan de ijskarretjes zelf in ieder geval niet."





Vooral na 20 uur volk

En ook voor wandelen is het te warm geworden. Dat ondervindt men bij provinciedomein Het Vinne in Zoutleeuw. "De voorbije maand mochten we 5.831 bezoekers verwelkomen", zegt domeinbeheerder Liesbet Cox. "Dat is minder dan andere jaren, maar heel verrassend is dat niet omdat het te warm is om te fietsen en te wandelen. We zien wel vooral na 20 uur volk toekomen voor een avondwandeling en 's ochtends komen gezinnen met kinderen voor de zoektocht 'Schatten van Vlieg'. De volgende twee weken zal er op het domein ook veel activiteit zijn, want dan start het zomerkamp voor de kinderen van de lagere school. En wat betreft de overnachtingen op de paalkampeerplek mogen we zeker niet klagen. Het cijfer staat nu op 332 geregistreerde overnachtingen."