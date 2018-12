Haal eens een bloemetje uit de muur Eerste automaat voor ruikers en bloemstukken staat in Zichem Tom Van de Weyer

17 december 2018

19u14 0 Scherpenheuvel-Zichem Op de Weg Messelbroek 159 in Zichem staat sinds enkele weken een bloemenautomaat, één van de eerste in Vlaanderen. “Als zelfstandige moeten we beschikbaar blijven voor de klanten, ook buiten de openingsuren”, zegt uitbater Ingeborg August (52) van speciaalzaak Amphora uit Aarschot.

Je vertrekt ’s avonds na het werk in zeven haasten naar een feestje, of je bent op weg naar je geliefde en bedenkt dat je toch een bloemetje had kunnen meenemen. Maar de bloemenwinkels zijn al dicht. Dan kan je altijd nog terecht aan een automaat. Voor dranken en brood zijn we dat al lang gewoon, maar bloemen uit de muur is toch weer iets nieuws.

Bedenker Ingeborg August heeft al 28 jaar haar zaak Amphora in de Martelarenstraat in Aarschot. “Florist is een beroep dat met uitsterven is bedreigd. Wij zijn altijd aan het werk wanneer anderen feesten. Bloemen zijn bovendien heel delicate artikelen. Het aantal bloemenwinkels in de regio neemt af.”

In al die jaren zag Ingeborg het koopgedrag veranderen. “Klanten willen graag meteen iets hebben. Ze kopen wanneer het hen uitkomt. Dat geldt ook voor bloemen. Als winkelier moeten we flexibeler inspelen op deze gewoonte, anders raken we klanten kwijt aan het internet. Ook buiten onze openingsuren moeten we beschikbaar zijn. Daarom heb ik gekozen voor een tweede verkooppunt, dat de klok rond open is.”

De twaalf kastjes hebben airconditioning. De temperatuur wordt constant tussen de 11 en 15 graden gehouden, ideaal om bloemen in te bewaren. “Eigenlijk is het een automaat voor groenten en fruit. Mijn broer is koeltechnieker en heeft de bekisting wat aangepast.”

“De gemeente Scherpenheuvel-Zichem gaf een vergunning om de automaat evenwijdig met de straat te zetten, al staat hij nu wel zuidwaarts gericht. Daarom hebben we het glas beschermd met zonwerende folie tegen warmte.”

Je vindt er zowel boeketten als bloemstukken. Ze zijn geschikt in een kartonnen voet gevuld met water die overeind blijft staan in de auto. Als je niet meteen je gading vindt kan je de cadeaubon kiezen. De bloemen worden om de twee dagen ververst. Ze hebben dezelfde kwaliteit en prijs als die in de winkel, tussen de 15 en 40 euro. Er is camerabewaking en je kan enkel betalen met de bankkaart.

De automaat lijkt willekeurig neergezet tussen Keiberg en Zichem. “Hij staat bij het huis van mijn vriend”, verduidelijkt Ingeborg. “Op zijn erf is overigens plaats voor enkele parkeerplaatsen, wat mooi meegenomen is. Telkens wanneer iemand iets koopt, krijg ik een sms’je. Het zijn er al verschillende per week. Stilaan weet het publiek hem te vinden.”