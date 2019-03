Gure weer zet domper op Ambachtenmarkt Geert Mertens

17 maart 2019

13u57 0

“Te veel mensen lopen met hun handen in hun zakken. Dat is niet goed, want dan kopen ze niet.” Dat zegt Jean Caberghs. Hij stond zaterdag met zijn planten en bloembollen op de ambachtenmarkt op het Sint-Jansplein in Averbode. Door het gure weer lag de opkomst wat aan de lage kant. De markt startte zaterdag om 12 uur.

“We hebben nog niet veel volk gezien”, zegt Jean. “Het weer zit dan ook niet mee. Dat kan je natuurlijk vooraf niet bestellen. Had het veertien dagen eerder geweest, dan hadden we wel mooi weer gehad. Nu, er lopen altijd wel mensen rond maar het blijft vaak gewoon bij rondkijken.”

Averbode Handelt organiseert jaarlijks een Ambachtenmarkt met oude en nieuwe ambachten onder elkaar. Er waren ook enkele streekproducenten van de partij zoals de bierbrouwers van Comesier en de ambachtelijke jenever van Wintmolders.