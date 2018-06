Groenhoef krijgt grasstroken tegen erosie MAATREGELEN TEGEN (MODDER)STROMEN NA ZWARE REGENVAL VAN BEGIN JUNI TOM VAN DE WEYER

30 juni 2018

02u38 0 Scherpenheuvel-Zichem De VLM (Vlaamse Landmaatschappij) gaat grasstroken aanleggen langs de akkers op de Groenhoef. Tijdens de zware regens van 2 juni was doorgebroken slijk en water van de Groenhoef op de Oude Tiensebaan gestroomd.

"De straat was een rivier geworden", getuigt bewoner en gemeenteraadslid Marc Van Torre (N-VA), die als oorzaak de activiteiten van de landbouwer aanwijst. "We pakken de nieuwe probleempunten aan samen met de boeren en onze nieuwe erosiecoördinator", zegt schepen van Landbouw Lieve Renders (CD&V).





Van Torre woont op de Oude Tiensebaan, aan de voet van de heuvel van de Groenhoef. "Door de hevige regen die vrijdag was de straat veranderd in een bruine rivier. De modderstroom zorgde voor gevaarlijke verkeerssituaties. Automobilisten die van de berg naar beneden kwamen heb ik aangemaand af te remmen. Dit is geen nieuw fenomeen. Twee jaar geleden deed zich hier een gelijkaardig scenario voor."





Van Torre wijst met beschuldigende vinger naar de landbouwer die de akker bewerkt. "Hij heeft zijn maïs veel te dicht bij de rand van het veld gezaaid. Hierdoor is de berm bezig aan een grondverzakking. Op 2 juli spoot het water letterlijk tussen wortels uit de berm op de straat van de Groenhoef. Vroeger reed de boer het land op langs de bovenkant van het veld. Nu rijdt hij met zijn zware machines binnen langs de onderzijde en rijdt zo de berm stuk die moet dienen als buffer. Die stukgereden oprit werd de mond van de modderstroom."





Kwetsbare punten

"Het is niet de eigenaar maar een arbeider in loondienst, die het veld op deze manier binnenrijdt. We kunnen de landbouwer overigens niet verplichten een andere rijweg te kiezen", zegt schepen Lieve Renders. "Sinds twee jaar zijn er inderdaad nieuwe kwetsbare punten opgedoken, plaatsen waar voorheen nauwelijks wateroverlast was, zoals de Groenhoef, de Kwalijkstraat, de Reyndersveldweg."





Erosiepoel

Het gaat om straten die aan de voet liggen van bewerkte akkers. Renders wil echter geen kwaad woord horen over de landbouwers. "Het heeft geen zin om steeds de schuld op hen te schuiven. Ik ga met hen in onderhandeling om de problemen te verhelpen. Ze hebben al veel medewerking verleend."





Sinds vorige maand doet Scherpenheuvel-Zichem beroep op een erosiecoördinator van de provincie die deze nieuwe knelpunten aanpakt. In de Kwalijkstraat komt over twee jaar een erosiepoel. In afwachting is over een lengte van 50 meter een dam van strobalen gebouwd. In het Reyndersveld komen grasstroken. "Dit heb ik onderhandeld met de betrokken boeren. Zij hoeven deze maatregelen niet zelf te nemen, maar kunnen van de VLM subsidies krijgen als ze meewerken. Voor de situatie in de Groenhoef heeft VLM berekend dat grasstroken zaaien de beste remedie is. Dit moet volstaan om erosie in te dammen", aldus Renders.