Green Juice Sommelier perst 'kampioenensapjes' voor sportgala 16 februari 2018

02u39 0 Scherpenheuvel-Zichem Voor de kampioenenviering van vrijdag in Den Egger heeft 'Green Juice Sommelier' Sophie Decorte (48) een kampioenendrankje gebrouwen.

Het sapje is geperst van rode kool, bosbessen, gember, appelen, wortelen en kaneel. Er is ook een groene variant, met komkommer, selder, spinazie en appel.





Kanker

"Sinds ik kanker overwonnen heb, verdiep ik mij in plantaardige voeding", zegt Sophie. "Ik probeerde rauw kolensap te drinken, maar dat is verschrikkelijk. Zo ben ik smaken beginnen samenstellen met verschillende ingrediënten."





Slow Juicer

"Ik gebruik de 'slow juicer', die de pulp heel traag maalt en veel sap boordevol mineralen overhoudt." Sophie geeft workshops 'Sapjes Maken' en benoemde zichzelf tot eerste 'Green Juice Sommelier'. "Ik zou de titel officieel willen maken en cursussen uitwerken."





Trendy

Groentesap drinken is trendy in de sportwereld. Daarom nodigde de sportraad Sophie uit als eregast voor het sportgala. Medewerkers van de sportraad helpen haar de groenten snijden en de hapjes maken voor de receptie, die doorgaat in de bar van GC Den Egger vanaf 21 uur. De jaarlijkse viering van de sportlaureaten gaat vooraf en begint om 19 uur.





(VDWT)