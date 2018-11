Gratis kerstfeest in De Hemmekes Tom Van de Weyer

26 november 2018

19u06 0

Conny Valvekens van Buurthuis Onder Ons geeft een kerstfeest op maandag 24 december vanaf 18 uur in zaal De Hemmekes, Ernest Claesstraat 34 in Zichem. Mensen uit Scherpenheuvel-Zichem kunnen er terecht voor een aperitief, lekker eten en een gezellige babbel. Het feest is gratis en wordt gesponsord door mensen met het hart op de juiste plaats. Je kan inschrijven door je naam, adres, telefoonnummer en het aantal personen te sms’en voor 16 december, naar 0499 13 55 61. Minder mobiele mensen kunnen worden opgehaald. Laat dit vooraf weten.