Gespot: de mobiele pop-upetalage 13 juni 2018

02u27 0

De pop-upwinkel kennen we ondertussen. De mobiele pop-upetalage is weer iets anders. Sinds gisterochtend staat er een langs de Kruisstraat in Tremelo. De opvallende vitrine op wielen blijkt van Kinder- en damesboetiek La Petite Fleur uit Averbode (Scherpenheuvel-Zichem). "Een eigen idee, ontwerp en realisatie", zegt zaakvoerder Sofie Van Gelder van de winkel langs de Testeltsesteenweg. "Mijn man Gert is nogal handig, en bouwde de rijdende etalage eigenhandig. Sinds zowat een maand is ze klaar, en trekken we ermee rond. Bedoeling is dat men ook buiten Averbode ons winkeltje leert kennen. Sinds ik de zaak drie jaar geleden begon, gebeurt de verkoop vooral online en via Facebook. De mobiele etalage kan daarbij voor extra promotionele ondersteuning zorgen."





Momenteel is het nog een beetje aftasten waar La Petite Fleur de nieuwigheid overal kan stallen. "Het liefst zouden we hem zoveel mogelijk in de buurt van scholen zien, maar ook op andere drukke locaties in de regio, en eventueel ook braderieën, zal de pop-upetalage opduiken. Dat onze 'La Petite Fleur on Wheels' momenteel in Tremelo staat, is eerder toeval. Bedoeling was dat hij vanuit Betekom naar Mechelen zou verhuizen. Maar door een defect aan de remmen strandde mijn man op de baan tussen Tremelo en Keerbergen. Gezien de locatie hopen we hem toch een tijdje daar te kunnen laten staan." (SPK)