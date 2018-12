Gemeentepersoneel krijgt ‘Soep for Life’ tijdens Warmste Week Tom Van de Weyer

17 december 2018

Het gemeentepersoneel van Scherpenheuvel-Zichem krijgt tijdens deze Warmste Week een kom verse soep geserveerd. Het initiatief komt van communicatieambtenaar Kim Maex, algemeen directeur Eva Poelemans en Natacha Van Roy van de personeelsdienst van het OCMW. “De vrije giften voor onze ‘soep for life’ gaat naar de voedselbank Sint-Vincentius in Zichem”, zeggen de dames. “We spraken François Thielens, de bezieler van de voedselbank en waren onder de indruk van zijn verhaal. Met heel weinig middelen probeert hij minderbedeelden te helpen. Hij verdient ook wat steun van ons.”

Maandag kregen de medewerkers in het Sociaal Huis in Zichem lekkere kervelsoep. Dinsdag staan de dames van 12 tot 13.30 uur aan het stadhuis en het stadsmagazijn in Scherpenheuvel, dit keer met twintig liter zelfgemaakte pompoensoep.