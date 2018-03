Gemeente zet begroting op website 10 maart 2018

02u41 0

Als een van de zes pilootgemeenten maakt Scherpenheuvel-Zichem haar inkomsten en uitgaven online zichtbaar voor het publiek. Op de website www.jegemeentetelt.be kan je zien welke projecten de stad op stapel heeft staan, hoeveel budget er is en hoeveel procent naar welk beleidsdomein gaat.





Door de cijfers, concrete bedragen en percentages te tonen, hoopt de gemeente nog transparanter te zijn. Er wordt ook duiding gegeven bij belangrijke projecten, zoals de renovatie van de kleuterschool in Keiberg. "Op basis van cijfermateriaal kan een gesprek over gemeentelijk beleid ontstaan", aldus de initiatiefnemers.





Het platform 'Je Gemeente Telt' is bedacht door de vzw Wakkere Burger, die zich inzet voor lokale democratie, en werd uitgewerkt door Tree Company, een bedrijf dat participatieprojecten online steunt.





Nog vijf andere Vlaamse gemeenten doen mee aan het pilootproject: Diksmuide, Eeklo, Oud-Turnhout en binnenkort ook Mechelen en Sint-Niklaas. In de toekomst kunnen ook andere gemeenten aansluiten. (VDWT)