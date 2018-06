Gemeente staat borg voor lening van scouts 04 juni 2018

02u35 0 Scherpenheuvel-Zichem De gemeente heeft zich borg gesteld voor een banklening van 50.000 euro die de vzw Weefbosch aangaat. De vzw is onlangs begonnen met de bouw van een nieuw multifuntioneel scoutsheem in Averbode. Daarvoor gaat het een investeringskrediet aan.

"Wij staan voor deze ene keer borg omdat het nieuwe gebouw ten dienste zal staan voor de hele bevolking", zegt schepen van Financiën Inne Pauwels (CD&V). "Niet alleen de scouts, maar ook andere verenigingen kunnen gebruikmaken van het gebouw. Voor de stad heeft deze borgstelling geen financiële gevolgen."





Raadslid Allessia Claes (N-VA) is er niet helemaal gerust in. "Nu loopt de stad risico dat nog meer verenigingen aankloppen om borg te staan voor hun lening. Zou er niet beter een gemeentelijk reglement voor worden opgemaakt? En wat zijn de garanties voor het geval dit misloopt?"





Pauwels verwacht geen moeilijkheden.





"Het scoutsheem is onze eigendom. De bank heeft overigens afgetoetst dat Weefbosch genoeg middelen heeft om zijn lening af te betalen." (VDWT)