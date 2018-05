Gemeente sluit akkoord met provincie voor aanleg erosiepoel 03 mei 2018

02u34 0 Scherpenheuvel-Zichem De gemeente tekent een samenwerkingsovereenkomst met de provincie voor de bestrijding van erosie. Vlaams-Brabant helpt 34 gemeenten bij het ontwerpen van maatregelen tegen modderstromen. Scherpenheuvel-Zichem heeft hieronder te lijden, vooral in het gebied ten zuiden van de Demer en de Laarbeek.

Een eerste ingreep die gedaan wordt is een langgerekte erosiepoel in de Kwalijkstraat in Zichem. "Tijdens de hevige regens in juni 2016 kregen het voetbalveld en de huizen in de Kwalijkstraat te maken met modder dat van de hoger gelegen akkers gleed", zegt schepen van Landbouw Lieve Renders (CD&V). "Met een erosiepoel wordt het afstromend water gebufferd en vertraagd doorgelaten naar de riolen. De modder bezinkt in de poel. In afwachting van deze constructie die over een jaar gebouwd wordt, werd met de landbouwer een akkoord bereikt om in mei een tijdelijke dam van strobalen aan te leggen over een lengte van 50 meter. De strobalen worden met houten palen vastgezet. De dam houdt modderdeeltjes tegen en laat water vertraagd door."





Elders treft de gemeente al maatregelen tegen modderstromen. "Op de Groenhoef hebben we een afspraak met de VLM en de plaatselijke landbouwer dat hij grasstroken zaait. Ook in de Reyndersveldstraat is dat het geval. Mocht dit niet baten is een hakseldam een tweede optie. De provincie komt hiervoor tussenbeide." Voor de uitvoeringswerken van de erosiepoel geeft het gewest een subsidie van 75 procent, naast 15 subsidie van de provincie, waardoor de gemeente zelf maar 10 procent moet betalen, zo'n 3.000 euro. (VDWT)