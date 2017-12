Gemeente schaft belasting op reclameborden af 02u23 4

Het gemeentebestuur schaft de belasting op reclameborden af. "We stoppen ermee omdat het niet altijd duidelijk was wie we moesten belasten", verduidelijkt schepen van Financiën Inne Pauwels (CD&V).





"Er zou elke dag een ambtenaar moeten gaan controleren waar er borden staan. Niet alle belastbare borden kregen een aangifteformulier." Aanleiding van de beslissing was het bezwaar dat aannemer O.Met aantekende. "Waarom zou ik moeten betalen voor mijn borden en immokantoren niet?", protesteerde hij. De stad hadden oren naar het argument van Vranken. "Onze administratieve dienst kwam tot de conclusie dat het reglement niet eenduidig bepaalt wat nu juist aanzien wordt als reclame", zegt burgemeester Claes (CD&V). "Zo ontsprongen sommigen de dans. Het gelijkheidsbeginsel kon niet worden gegarandeerd en daarom besloot het schepencollege de belasting af te schaffen." "Wij zeggen al langer dat deze belasting moeilijk te controleren valt. Eindelijk komt het stadsbestuur ook tot dit inzicht", reageerde oppositiepartij N-VA. Daarna kwam ook een scherpe bemerking: "Is de echte reden van afschaffing niet dat O.Met gelinkt is aan één van jullie raadsleden?" De N-VA doelde op Koen Vranken (CD&V), die werkt in de zaak van zijn vader Ludo. "Deze bewering van de N-VA dient enkel om de coalitie in een kwaad daglicht te stellen", zegt Claes. "Had een ander bedrijf bezwaar ingediend met dezelfde argumenten, zouden we de belasting evengoed hebben ingetrokken."





(VDWT)