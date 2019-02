Gemeente protesteert tegen weghalen van brievenbussen door bpost Tom Van de Weyer

20 februari 2019

13u19 0 Scherpenheuvel-Zichem De gemeente Scherpenheuvel-Zichem verzet zich tegen het verdwijnen van maar liefst tien rode brievenbussen van bpost. Er blijven dan nog 16 bussen over, maar op enkele belangrijke punten in de gemeente zal je geen brief meer op de post kunnen doen. De brievenbus in het Dorp, hartje Testelt, is ook weg.

“Toen bpost zijn plannen begin dit jaar bekendmaakte, tekende ik protest aan”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Hun antwoord was dat er overleg zou komen over welke bussen mochten blijven. Vorige week stelden we vast dat een aantal bussen toch zijn verdwenen. Die aan het oorlogsmonument bij de basiliek is plots weg, maar ook de bussen aan de stations van Zichem en Testelt. Dit vinden we te ver gaan, want hier komen dagelijks enkele honderden mensen. We vragen bpost nog maar eens om toch zeker enkele bussen te behouden. Er zijn immers genoeg inwoners die nog niet mee zijn met de digitalisering of die weinig mobiel zijn om zich een heel eind te verplaatsen.”