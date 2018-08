Gemeente introduceert digitale handtekening 20 augustus 2018

02u31 0 Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem introduceert de digitale stempel of 'IntelliStamp'.

Je kan er online gemeentelijke documenten onmiddellijk mee aanvragen en ondertekenen zonder naar het stadhuis te komen. Je hoeft het ook niet langer af te drukken om te ondertekenen. Wat je nodig hebt, zijn je identiteitskaart en elektronische kaartlezer.





De IntelliStamp lijkt op de QR-code en verschijnt mee op papier als je het document afdrukt. Het is een digitale handtekening die zijn wettelijke waarde behoudt en bevat gegevens die de authenticiteit verzekeren. Met het referentienummer kan je het document online controleren via verify.intellistampcenter/be of de gemeentelijke site.





De volgende documenten kan je online opvragen: attest samenstelling gezin, nationaliteitsbewijs, bewijs van woonst, bewijs van woonst met historiek van adressen, bewijs van leven, uittreksel uit het bevolkingsregister, attest inzake wijze van teraardebestelling. Meer info op www.scherpenheuvel-zichem.be/intellistamp.





(VDWT)