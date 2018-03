Geld gestolen 30 maart 2018

03u08 0

De bewoners van een huis in de Amerikalaan in Scherpenheuvel-Zichem hebben woensdag vastgesteld dat er ingebroken was in hun woning. De feiten zelf speelden zich reeds de dag voordien af. Een raam werd opengebroken en zo werd de woonst betreden. Een deel van de woning werd doorzocht en er werd geld gestolen. (KBG)