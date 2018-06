Geld gestolen in buitenverblijf 07 juni 2018

In een buitenverblijf in de Fonteinstraat in Scherpenheuvel-Zichem werd dinsdagochtend rond 7.30 uur een inbraak vastgesteld. Er was braakschade aan de achterdeur, maar op het eerste zicht werd er niets meegenomen.





Om 10.30 uur stelde de uitbater van een café op de Basilieklaan in Scherpenheuvel vast dat er ook in zijn zaak ingebroken was. De achterdeur werd opengebroken en er werd geld gestolen.





