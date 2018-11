Geld en juwelen gestolen Kristien Bollen

30 november 2018



Een bewoner van een huis in de Tiensestraat te Scherpenheuvel-Zichem vast stelde bij zijn thuiskomst gisterenavond rond 18 uur vast dat er ingebroken was. De daders sloegen aan de achterkant van de woning een raam in en doorzochten de woning. Er werd geld en juwelen gestolen.