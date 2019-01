Geen link tussen Scherpenheuvel en zwendel in visa voor Syrische christenen Tom Van de Weyer

22 januari 2019

Scherpenheuvel heeft geen aanwijsbare link met de zwendel in visa voor Syrische christenen. De affaire-Kucam in Mechelen deinde deze week verder uit toen oud-staatssecretaris voor Migratie Theo Francken een lijstje vrijgaf met vier organisaties die humanitaire visa regelden. In het lijstje staat ook de ‘kerk van Scherpenheuvel’ vermeld, die 499 visa zou geregeld hebben. De vier contactpersonen zijn onder meer een Brusselse advocate en de oud-diplomaat Marc Geleyn.

“Ik heb nooit van deze personen gehoord”, zegt pastoor Luc Van Hilst. “In mei 2015 kregen 250 Syrische vluchtelingen enkele dagen onderdak in onthaalcentrum De Pelgrim. Dat initiatief was geheel in handen van de katholieke beweging Focolare. Later dat jaar heeft Caritas België het vluchtelingencentrum geopend in het Peeterskasteel.”

Voorzitter van N-VA-Scherpenheuvel Xavier Lesenne ontkent elke betrokkenheid van een lokaal partijlid bij de opvang van vluchtelingen. “Ik weet niet waar de vier namen precies vandaan komen en wat hun link was met onze gemeente.”