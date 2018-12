Geen geldige verzekering, wagen in beslag genomen Kristien Bollen

04 december 2018

Een interventieploeg van Demerdal-DSZ ging gisterenochtend rond 9.30 uur over tot de controle van een bestuurder die het rode verkeerslicht negeerde ter hoogte van de Testeltsesteenweg in Scherpenheuvel-Zichem. Bij controle van het voertuig bleek dat de bestuurder, een 35-jarige vrouw uit Westerlo, geen geldige verzekering kon voorleggen. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld door onze diensten.