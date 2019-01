Geen confetti meer tijdens carnavalstoeten Zichem en Schoonderbuken waren laatste stoeten in regio waar het nog mocht Tom Van de Weyer

15 januari 2019

11u26 0 Scherpenheuvel-Zichem Vanaf dit jaar wordt geen confetti meer gegooid tijdens de carnavalstoeten in Scherpenheuvel-Zichem. De carnavals van Zichem (3 maart) en Schoonderbuken (10 maart) waren de laatste in de regio waar nog confetti was toegestaan. “Heel jammer, maar we begrijpen de beslissing van de gemeente. Het werd te kostelijk om nadien alles op te ruimen”, zeggen de organisatoren.

Maandagmiddag was de jaarlijkse vergadering met de burgemeester, de politie, de verkeersdienst en de organisatoren van de drie grote carnavalstoeten in de gemeente. “Er werd ons ontraden om nog confetti te gebruiken”, zegt een ontgoochelde Tom Staels van de Bezembinders in Schoonderbuken. “We hebben het vijftien jaar met confetti gedaan. Het zal voortaan een stuk minder plezant zijn. Wij hadden al 50 kilo ingekocht. Die kan naar de vuilnisbak. We verwittigen onze veertig deelnemende groepen dat ze hun confetti best thuis laten. Alles bij elkaar gaat het om zo’n 1.000 kilo. Een carnavalstoet organiseren is de laatste jaren minder leuk geworden. Je moet aan steeds meer regels en beperkingen voldoen.”

Peter Vanelven van de Zichemse Carnavalvrienden heeft er vrede mee en ziet het als een logische evolutie. “Al jaren kochten we steeds minder confetti aan. Voor dit jaar hadden we er zelfs helemaal geen gekocht. Vorig jaar werd nog een kleine 1.000 kilo confetti vergooid in de straten van Zichem. De tijd dat je na de stoet door een centimeter dik tapijt liep, alsof het gesneeuwd had, is al lang voorbij. Ik begrijp het standpunt van de gemeente. De kosten om die zondag op te draven en alles op te ruimen zijn erg hoog.”

“De 39ste stoet in Zichem wordt de eerste zonder confetti. Het wordt even wennen, want het is toch een stukje folklore dat verloren gaat”, zegt Vanelven. “Het overleg had wel wat vroeger gekund, want we zitten in de eindsprint naar de stoet. De groepen die toch confetti hadden gekocht voor 3 maart kunnen het gebruiken tijdens stoeten in het Limburgse, waar het nog is toegestaan. Als alternatief zullen we meer snoep en speelgoed uitstrooien. We bekijken de optie voor een nieuw soort milieuvriendelijke confetti, die vanzelf oplost als het in contact komt met water. Dit is veel duurder en ik weet niet of groepen daar interesse in hebben.”

“De beslissing is nog niet definitief”, verduidelijkt burgemeester Manu Claes (CD&V). “Ze komt nog voor op het schepencollege. Tijdens onze vergadering met de carnavalsgroepen heb ik naar hun mening gepolst. Die meningen zijn uiteenlopend. De organisatoren van de stoet in Scherpenheuvel-centrum besloten zelf om geen confetti te gebruiken. Wij als gemeente ontraden het. Voor onze diensten zorgt het voor extra werkdruk. Zeker als het regent wordt het een karwei om op te ruimen. Ecologisch kan je je afvragen of confetti nog verantwoord is. Er kwamen ook steeds vaker opmerkingen van omwonenden.”