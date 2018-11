Geboortehuis Ernest Claes onder nieuw dak Tom Van de Weyer

05 november 2018

18u20 0 Scherpenheuvel-Zichem Het dak van Huize Ernest Claes wordt vernieuwd. Er worden nieuwe latten geslagen, en isolatie geplaatst.

“De oude Boomse dakpannen werden vervangen door nieuwe exemplaren”, zegt schepen van Toerisme Lieve Renders (CD&V). “Maar het oorspronkelijke uitzicht blijft wel bewaard.” De werken moeten over drie weken klaar zijn.

De gemeente wil het geboortehuis van schrijver Ernest Claes opwaarderen om meer toeristen aan te trekken. “We vergaderen hierover met de Gidsenbond, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de plaatselijke VVV en Natuurpunt”, zegt Renders. “In een volgende fase worden ook in het huis zelf enkele werken uitgevoerd. De tuin rondom het huis zal door Natuurpunt heraangelegd worden met fruitbomen, zoals het vroeger was. Vorig jaar werden er nog bijenkorven geplaatst, en hebben we een stadsimker aangesteld.”

De VLM ontwikkelt in Zichem overigens een erfgoedwandeling die langs het huis loopt. En er worden nog verschillende andere routes uitgestippeld met het huis als vertrekplaats of halte onderweg.