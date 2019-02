Gasgeur en lek bij weghalen propaantank Kristien Bollen

27 februari 2019

22u54 0

Op de Keiberg in de Lobbensestraat in Scherpenheuvel merkten buurtbewoners vanavond rond 22 uur een sterke gasgeur op. Brandweer rukte uit en kon het probleem snel lokaliseren. In de straat was een bewoner bezig met het weghalen van een propaantank. In de “lege” tank was echter nog een residu dat deels vloeibaar was en op de straat was gevloeid. Brandweerlui spoelden de straat en vernevelden de buurt zodat de hinderlijke geur snel verdween. Voor de omgeving was er geen gevaar.