Frituur ‘t Lekker Bekske serveert ook braadkip Tom Van de Weyer

27 februari 2019

15u40 0 Scherpenheuvel-Zichem Bij frituur ’t Lekker Bekske op de Mannenberg 28/2 kan je voortaan ook kip aan ’t spit krijgen. “Vroeger was ik kippenbakker op de markt”, zegt uitbater Glenn Beks (26). “Ik wil mijn aanbod van frituursnacks wat uitbreiden.”

Het spit zal draaien op woensdag, vrijdag en zondag. Op woensdag kost een gebraden kip 7 euro in plaats van 8 euro. Op zondag kan je voor 13,50 euro een schotel krijgen van een halve braadkip met champignonroomsaus of Provençaalse saus met sla en kroketten of frieten. De frituur is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 16 tot 22 uur, vrijdag van 11.30 tot 22 uur, zaterdag van 16 tot 22 uur en zondag van 11.30 tot 21 uur. Maandag is het gesloten.