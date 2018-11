Filmproducent in de bres voor kattentehuis Avond met kortfilms ten voordele van Vergeet-Me-Nietje Tom Van de Weyer

12 november 2018

16u32 0 Scherpenheuvel-Zichem Filmproducent Steve De Roover (37) geeft een filmavond in GC Den Egger op 15 december. De opbrengst schenkt hij aan kattentehuis Vergeet-Me-Nietje. “Ik produceer sociaal bewogen films. Als kattenliefhebber wil ik dit erkend asiel steunen, want ik kan het niet aanzien dat deze dieren worden mishandeld en gedumpt.”

De Roover beheert samen met Kevin Hoed het Leuvense productiehuis Skladanowky. Hij produceerde 12 kortfilms, diverse commercials en videoclips. Zijn documentaire ‘Forgotten Scares’ die de geschiedenis van Belgische horrorfilms doorloopt, werd bekroond in Miami en is nu te zien op Telenet.

Daarnaast is hij een groot kattenliefhebber. “Thuis heb ik negen adoptiekatten. Mijn eerste haalde ik op Facebook, van iemand die zijn huisdier zomaar weggaf. Sommige van mijn katten heb ik letterlijk van straat geplukt. Ze worden in grote getale verwaarloosd en achtergelaten als het baasje hen beu is. De asielen zitten vol. Ik woon naast de zus van de oprichter van Vergeet-Me-Nietje. Zo raakte ik betrokken bij dit asiel en de problematiek.”

Vergeet-Me-Nietje vangt volwassen katten op die nergens meer kunnen geplaatst worden. In de chalets verblijven er vijf permanent. Drie anderen zijn beschikbaar ter adoptie. “We hebben ook twee zwerfkatten die hier elke dag komen eten”, zegt medebestuurslid Alette Sinninghe. “14 vrijwilligers helpen mee. We krijgen van de provincie ongeveer 1.000 euro steun per jaar, al lopen onze kosten jaarlijks wel op tot 7.000 euro, aan voedsel en medische zorgen.”

“Verschillende kattenorganisaties heb ik financieel gesteund. Voor Vergeet-Me-Nietje ga ik voor het eerst een actie opzetten” zegt De Roover. “Op zaterdag 15 december organiseer ik een eerste echte kortfilmavond in Den Egger. Het is de kans om mijn werk eens te presenteren in mijn thuisstad. Kortfilms zijn nog een onderbelicht genre in cinema, maar er komt stilaan meer interesse.”

Op het programma staan zes producties waar De Roover een aandeel in had. De eerste film ‘Hashtag’ is geregisseerd door Adil Arbi en Billal Fallah. De vampierenfilm ‘Un Homme Bien’ is door De Roover zelf geregisseerd. “Het zijn zes spannende genrefilms, maar allen met een sociaal engagement erin.”

Na de zes voorstellingen kan het publiek in gesprek gaan met enkele acteurs en regisseurs van de getoonde films. Onder andere Sid van Oerle (bekend uit ‘Thuis’) en Victor Peeters (uit de commercials van Royco) komen naar Den Egger.

“Ik broed op een volgend filmproject, een documentaire waarin ik de vrijwilligers in asielen volg. Hiervoor ben ik mij uitgebreid aan het voorbereiden”, zegt De Roover. “Ik ga ook eens aan de boom schudden bij minister Ben Weyts. Naast de verplichte sterilisatie moet er een breder wettelijk kader komen om katten te beschermen.”

Kaarten voor de filmavond zijn te verkrijgen via www.denegger.be of 013 460 650. De inkom is 9,50 euro (drankje inbegrepen).