Fietser lichtgewond bij botsing met auto 20 januari 2018

Er was donderdagavond rond 18 uur een aanrijding voor tussen een fietser en een wagen op de Diestersteenweg te Diest. De fietser, een 35-jarige man uit Diest, stak de rijbaan over. De wagen (bestuurd door een 28-jarige vrouw uit Scherpenheuvel Zichem) volgde de Diestersteenweg in de richting Scherpenheuvel. Het kwam tot een aanrijding waarbij de fietser ten val kwam. De fietser raakte licht gewond. (KBG)