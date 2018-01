Fietser aangereden 30 januari 2018

Op het kruispunt van de August Nihoulstraat en de Michel Janssensstraat is het afgelopen zondag tot een botsing tussen een fietser en een auto gekomen.





De 14-jarige fietser uit Tienen, die op de August Nihoulstraat reed, raakte lichtgewond aan de hand, al is het niet duidelijk of er ook een ziekenwagen bij aan te pas moest komen. De 36-jarige automobiliste uit Scherpenheuvel-Zichem bleef ongedeerd. (KBG)