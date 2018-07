Festivalshop viert middag verlof met ijsjes van 'Out of Office' 19 juli 2018

De Festivalshop laat even de teugels vieren, nu bedrijfsleider Wim Van den Berghe voor twee weken op vakantie vertrokken is. Zijn zus Marianne liet woensdag de ijskar van radiozender Joe neerstrijken op de parking. Klanten en personeel kregen een gratis ijsje. Kenneth Stevens, presentator van 'Out of Office' draaide plaatjes op verzoek. "We vragen 'foute muziek' aan, zoals schlagers en André Hazes. Dat ligt in de lijn van carnaval", klinkt het. Eén van de verzoekplaten is 'Sisters are doing it for themselves' van Aretha Franklin en Euryhtmics. De zaak wordt immers mee gerund door zussen: Viviane en Christel, Godelieve en Marianne. "Volgend jaar bestaan we zestig jaar. Dat willen we groots vieren." (VDWT)